 

Алла Пугачева вспомнила о своих чувствах в день смерти матери

30.05.2021, 8:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алла Пугачева пояснила о своих чувствах в день смерти матери. Печальное известие пришло к ней во время гастролей, прямо перед концертом.
Жизнь артистов устроена так, что многое им приходится переживать втайне от многочисленных поклонников. Какими бы ни были обстоятельства, они должны всегда нести позитив и энергию для своих слушателей. Так, Алле Пугачевой в день смерти ее матери пришлось делать болезненный выбор: выйти на сцену или отказаться от концерта.

О том, что Зинаида Архиповна Пугачева ушла из жизни, певица узнала прямо перед выступлением. Это был тяжёлый период для уже популярной артистки, о нем Примадонна российской эстрады вспомнила в эфире передачи «Сегодня вечером», посвященной 50-летию ее дочери Кристины Орбакайте. Ведущему и супругу Максиму Галкину Алла Борисовна рассказала, какие чувства она испытывала в те моменты.

Новость о смерти самого дорогого человека стала настоящим ударом для Пугачевой. Маме звезды тогда, в 1986 году, было только 64 года. Перед Примадонной стоял тяжелейший выбор: выйти на сцену или отказаться от проведения концерта. Однако артистка привыкла ответственно подходить ко всему, что делает – подвести поклонников, которые уже ждали ее в Дворце спорта, звезда не могла. Поэтому она в тот день отработала все номера, не подавая виду, что у нее в семье случилось горе. И только после, оставшись наедине, как пишет «Политэксперт», Алла Борисовна позволила себе поплакать.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / В Басманный суд Москвы поступил иск о лишении Леонида Брежнева всех наград

10.09 / Поклонников удивила слишком натянутая кожа на лице ма71-летней Пугачевой

21.05 / Принцесса Евгения поделилась ранее неизвестным фото со свадьбы принцессы Беатрис

30.04 / Расследование Discovery+ о Меган Маркл и принце Гарри выходит в прокат 30 апреля

26.05 / Брэд Питт выиграл дело у Анджелины Джоли о совместной опеке над детьми

26.08 / Политические традиции Грузии

15.02 / Клава Кока всерьез обеспокоена за парней с цветным маникюром

19.10 / Ржалки и давалки – Личное мнение

05.05 / Названы вызывающие преждевременное старение ошибки

17.09 / Первая известная встреча с НЛО в XX веке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика