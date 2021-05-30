Алла Пугачева вспомнила о своих чувствах в день смерти матери

Алла Пугачева пояснила о своих чувствах в день смерти матери. Печальное известие пришло к ней во время гастролей, прямо перед концертом.

Жизнь артистов устроена так, что многое им приходится переживать втайне от многочисленных поклонников. Какими бы ни были обстоятельства, они должны всегда нести позитив и энергию для своих слушателей. Так, Алле Пугачевой в день смерти ее матери пришлось делать болезненный выбор: выйти на сцену или отказаться от концерта.

О том, что Зинаида Архиповна Пугачева ушла из жизни, певица узнала прямо перед выступлением. Это был тяжёлый период для уже популярной артистки, о нем Примадонна российской эстрады вспомнила в эфире передачи «Сегодня вечером», посвященной 50-летию ее дочери Кристины Орбакайте. Ведущему и супругу Максиму Галкину Алла Борисовна рассказала, какие чувства она испытывала в те моменты.

Новость о смерти самого дорогого человека стала настоящим ударом для Пугачевой. Маме звезды тогда, в 1986 году, было только 64 года. Перед Примадонной стоял тяжелейший выбор: выйти на сцену или отказаться от проведения концерта. Однако артистка привыкла ответственно подходить ко всему, что делает – подвести поклонников, которые уже ждали ее в Дворце спорта, звезда не могла. Поэтому она в тот день отработала все номера, не подавая виду, что у нее в семье случилось горе. И только после, оставшись наедине, как пишет «Политэксперт», Алла Борисовна позволила себе поплакать.

Источник: politexpert.net