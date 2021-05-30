 

Ольга Бузова возмутила поклонников своим поведением на шоу в Волгограде

30.05.2021, 8:48, Разное
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Поклонники из Волгограда высказали свое возмущением поведением Ольги Бузовой во время недавнего концерта. Звезда опоздала на час, а в начале выступления позволила себе нецензурные высказывания прямо в микрофон.
В Сети пожаловались, что Ольга Бузова не прибыла вовремя на фестиваль ParkSeason Fest. После часового опоздания артистка появилась перед зрителями. В какой-то момент она использовала нецензурную брань. Затем певица отметила, что она ни в коем случае не скрывает свой возраст. “Мне 35 лет, и я дура”, – заявила знаменитость.

После исполнения трех песен звезда покинула сцену, где осталась подтанцовка. Свое выступление последняя продолжала уже без Бузовой. Зрители слышали, что она продолжала что-то не совсем разборчиво произносить в микрофон из-за кулис. На сцену звезда вернулась уже через несколько минут в другом костюме и сразу показала поклонникам средний палец. Затем знаменитость посоветовала публике расходиться, когда она закончит, но потом передумала: “Хотя нет, решайте сами”.

Аудитория фестиваля оказалась возмущена поведением артистки, которую заподозрили в выходе на сцену в состоянии аффекта. Сейчас у Ольги Бузовой прибавилось работы, поскольку ее кандидатуру утвердили в качестве члена жюри белорусского “X-Фактора”.

Источник: news.rambler.ru



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