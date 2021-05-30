 

В Украине за сутки подтвердили менее 2 тыс. случаев COVID-19, выздоровевших втрое больше

30.05.2021, 8:46, Новости дня
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“Также за минувшие сутки госпитализированы 1330 человек, летальных исходов – 84; выздоровели – 5733 человека”, – говорится в сообщении Минздрава. 

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 201 472 случая инфицирования, выздоровело уже 2 036 148 человека, умерло – 50 472. 

Всего в стране сделали более 10 млн тестов на коронавирус, за последние 24 часа – 32,5 тыс. Больше всего новых случаев заболевания вчера случаев зарегистрировали в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и в Киеве (96). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1862941733868923

За сутки 28 мая в Украине подтвердили 3096 случаев COVID-19. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд, сообщали в Офисе президента 24 мая. Согласно индикаторным показателям Минздрава на 29 мая страна находится в “желтой” зоне эпидемической опасности, некоторые регионы частично соответствуют показателям “зеленой” зоны. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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