За сутки в Украине привили от коронавируса 8,6 тыс. человек, вакцинация проходила во всех регионах

Первую дозу получили 7119 человек, вторую – 1473.

Вакцинация в субботу проходила во всех регионах (на прошлых выходных и ранее в Украине были области, где за сутки не делали ни одной прививки), прививки украинцам делали 102 мобильных бригады по иммунизации и 300 прививочных пунктов.

Больше всего вчера сделали прививок в Киеве – 1402.

Инфографика: vaccination.covid19.gov.ua

С начала кампании по иммунизации в стране вакцинировали 1 015 976 человек, из них 125 437 – полностью вакцинированы.

За сутки 28 мая в Украине сделали 16 815 прививок против коронавируса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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