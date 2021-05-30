 

Британцев обеспокоило сближение РФ с Китаем

30.05.2021, 8:40, Новости дня
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Читателей британского таблоида Daily Mail обеспокоила статью о том, что РФ якобы объединяет усилия с Китаем для создания арсенала роботизированных вооружений.

Таблоид сослался на доклад «Искусственный интеллект и автономность в России», обнародованный некоммерческой исследовательско-аналитической организацией Центр военно-морского анализа. Публикация вызвала бурный отклик британцев, передает РИА «Новости».

«Российская инженерия и китайская электроника – может быть интересно!», – предположил Williamneilson.

«Это брак, заключенный на небесах», – согласился с предыдущим комментатором TeeCee21.

«С этими двумя (Россия и Китай – прим. ВЗГЛЯД.) будет большая война», – выразил уверенность RoseyRambo.

«Как насчет того, чтобы просто отменить санкции (в отношении РФ – прим. ВЗГЛЯД) и начать налаживать отношения?» – предложил Forsaken.

Ранее министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России.

В апреле сообщалось, что первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь.



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