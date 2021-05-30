Собянин объяснил рост заболеваемости COVID в Москве после майских праздников

Многие москвичи провели майские праздники на даче, дома и не хотели идти в поликлиники, а за помощью обратились, дождавшись рабочих дней, поэтому в столице наблюдался всплеск выявлений и госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Был весенний рост, он был объективный: это такой эпидемиологический сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому и добавился ковид», – сообщил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, после майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. «И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определенный всплеск», – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься о вакцинации.