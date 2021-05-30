В США семь человек погибли после падения небольшого самолета
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Самолет Cessna C501 упал в озеро в американском штате Теннесси, погибли семь человек. Об этом говорится в заявлении администрации округа Резерфорд.
«Судя по всему, на борту находились семь человек», – говорится в документе. Как отметили представители округа, все они признаны погибшими, передает ТАСС.
Самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета, по какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.
Ранее самолет Tiger F-5 ВВС Швейцарии потерпел крушение в полукантоне Обвальден в центральной части страны. Пилот катапультировался и остался жив.
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