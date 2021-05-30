Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19

Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны.

Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС.

Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы.

Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.