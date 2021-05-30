 

Разведка Британии изменила мнение о причинах пандемии COVID-19

30.05.2021, 7:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская разведка стала считать версию о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобной, сообщают источники в спецслужбах страны.

Sunday Times пишет, что сначала такая версия считалась маловероятной, но позднее была проведена переоценка и версия об утечке из Уханьского института вирусологии перешла в разряд правдоподобных. При этом в разведке США заявили, что если причину возникновения инфекции не найти, это «может произойти снова», передает ТАСС.

Как пишет издание, мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Daily Mail сообщала, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш намерены представить дополненную версию своей работы, в которой уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. По словам Далглиша, почти все крупные научные издания, включая Nature, отказались публиковать их работу, она вышла в ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery после изменения основной темы.

Накануне Telegraph сообщала, что Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По информации газеты, британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян

27.04 / США начали переброску РЗСО в Афганистан для поддержки вывода войск

06.01 / 13 стран ЕС просят Еврокомиссию поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 – журналист

31.08 / В Белоруссии оппозиция призвала сторонников не приводить детей в школы

25.10 / Найден способ установки приложений Google на устройства Huawei

16.08 / CNN – Пентагон сформирует рабочую группу для изучения НЛО

04.01 / “Я очень хорошо отношусь к Юлии”. Димопулос высказалась о скандале в семье Джеджулы

08.05 / Хакеры сорвали работу крупнейшей трубопроводной компании США

03.07 / Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй мировой

26.06 / Медики США добавили три новых симптома в описание коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика