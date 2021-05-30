Хафтар пригрозил возобновлением войны в Ливии

Силы Ливийской национальной армии готовы «установить мир силой», сообщил командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар.

На военном параде на базе Бенина в Бенгази он заявил, что ЛНА готова «без колебаний снова пойти в бой», если «политическое урегулирование не будет достигнуто». По его мнению, наступило время «для примирения и терпимости с целью построения новой Ливии – Ливии добра и мира, Ливии безопасности», передает ТАСС.

«Парад вселяет ужас и панику в сердца врагов родины… которые стремятся обойти то, что было достигнуто и согласовано при международной поддержке… Неизменное послание, его передает этот парад, в том, что наши пальцы – на курке, и мы, не раздумывая, снова вступим в бой», – приводит его слова РИА «Новости».

Хафтар считает, что подконтрольные ему силы были близка к «освобождению Триполи», но мир «бросился останавливать наступление». Международные конференции стали последствием того, что ЛНА решила направить свои силы в сторону столицы, отметил Хафтар.

В марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.