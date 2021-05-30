Составлен «портрет» среднестатистического должника по алиментам в Москве

Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тыс. рублей, сообщили сотрудники столичного главка ФССП.

В Москве 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет акция «Судебные приставы – детям». В рамках акции составлен «портрет» среднестатистического должника по алиментам, который проживает в столице, передает РИА «Новости».

В главке также сообщили, что из всех должников по алиментам только 9,5% составляют женщины, остальные 90,5% – мужчины (более 20 тыс. человек). 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить. В Москве 339 должников с задолженностью более 1 млн рублей, они «находятся на особом контроле».

На днях правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов: теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела.