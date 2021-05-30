Как третий рейх «развивал» украинскую культуру

29.05.21 Автор Виктор Мудрый

Через два года после присоединения Галичины и Волыни к УССР жители западной Украины с цветами и надеждой встречали войска Третьего рейха. И я опять не хочу ставить какие-то оценки.

Никто не спрашивал их желания, вводя их земли в состав УССР. Религиозный народ, прихожане греко-католической церкви, находящиеся под влиянием Ватикана, оказались гражданами атеистического государства. Россию и русских их научили рассматривать, как исторического врага своей Родины.

Нет, это не оправдание. Но удивления факт восприятия немцев, нации равно католической и протестантской, и родственной австрийцам, в качестве освободителей не вызывает.

Из инструкции рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга рейxскомиссару Украины Эриху Коху

Я не нашел подтверждения латинизации украинского языка в годы немецкой оккупации. Наоборот, газеты, выпущенные в те годы на украинском языке, использовали кириллический алфавит. Немцы прагматичны. Переучивать местное население, предназначенное для чисто утилитарных нужд обслуживания германского контингента, на латинский алфавит было не экономично.

Как нацисты прочувствовали Украину

Удивительно. То, что упорно не понимали или не хотели понимать коммунисты, было совершено прозрачно для нацистов. Украина – это кучка несовпадающих кусочков, из которых глупо пытаться собрать что-то целое. СССР с упорством, достойным лучшего применения, лепил это чудище Франкенштейна, по живому пришивая к нему новые неподходящие части.

Как собиралась современная Украина

Украине декоммунизацию стоило бы начинать не с переименования улиц, а с отмены многочисленных указов СССР о присоединении к УССР различных территорий.

Немцы, в отличие от советского руководства, зрили в корень и разделили Украину на вполне гармоничные куски:

Дистрикт Галиция.

Рейхскомиссариат Украина.

Северо-восток до побережья Азовского моря и южная часть Крыма под управлением военной администрации.

Транснистрия, включившая в себя Одессу, провинцию Румынии.

Карта оккупированных территорий. Кажется, мало что изменилось

Независимое Украинское государство на оккупированной территории

Началась эта история с радостного провозглашения создания Украинского государства во Львове 30 июня 1941 года. Произошло это сразу же, как только в город вошел батальон “Нахтигаль”. Восторженные отцы-основатели готовились под мудрым руководством Адольфа Гитлера освобождать соборную Украину от советской оккупации.

Этот акт независимости был одобрен Канарисом, но руководство НСДАП его категорически отвергло. В этой ситуации глава ОУН А.Мельник проявил гибкость и отказался поддерживать акт, в отличие от С. Бандеры. Началась резня внутри организации, количество жертв исчислялось сотнями. Бандера был арестован и вывезен в Берлин для дачи показаний.

«Український націоналіст», сентябрь 1941 г. А. Мельник проявляет гибкость, осуждая Бандеру и провозглашение независимой Украины

1 августа земли Галичины, с центром во Львове, были включены в состав Варшавского генерал-губернаторства. Руководство рейха ясно дало понять, что ни о какой независимой Украине речи быть не может.

Дистрикт Галиция

с центром в Лемберге [Львов] состоял из Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Логично было бы включить сюда и Черновицкую область, но она была аннексирована союзной Румынией вместе с Одесской областью и западом Николаевской.

И вполне понятно, почему Волынь, исповедующая православие с 1839 года, в Галицию не вошла, как и Закарпатье с русинским населением, довольно враждебно настроенным к Польше и галичанам.

Действительно, зачем искусственно создавать места дополнительной напряженности? А зачем это было нужно руководству СССР?

Дистрикт Галиция был у руководства рейха на особом положении. Снабжался он намного лучше, чем земли рейхскомиссариата “Украина” и, тем более, территории, аннексированной Румынией. Валютой был польский злотый, а не воссозданный немцами украинский карбованец. Из дистрикта в рейхскомиссариат массово пошла контрабанда.

Организация украинских националистов ОУН, под руководством одного из героев современной Украины А. Мельника, была запрещена на территории рейхскомиссариата, при этом базировалась во Львове и вполне хорошо себя чувствовала на территории дистрикта Галиция. Дистрикт печатал газеты и книги на украинском языке. Из местного населения было создано 9(!) полицейских батальонов и целая дивизия СС, знаменитая “Галичина”.

Гиммлер выправкой удовлетворен

Кстати, несмотря на то, что дивизия входила в структуру СС, украинцы, служившие в ней, не перестали быть “унтерменшами”. На территориях, заселенных немцами, бойцам дивизии запрещено было ночевать в немецких домах, принимать пищу совместно с настоящими немцами. Вот такая она, украинская гордость.

В первые же месяцы существования дистрикта было практически полностью ликвидировано еврейское население. Никаких возражений и протестов со стороны местного населения не последовало. Поляки тоже подпадали под репрессии, ликвидировались или вывозились за пределы дистрикта.

На фото слева – так подается свидомыми присяга легионеров СС “Галичина”. / На фото справа – так присяга происходила на самом деле

Одним словом, население дистрикта, в большинстве своем, мечтало стать полноценной частью третьего рейха. Правда план “Ост” такой возможности не предполагал. Но кто обращает внимание на мелочи?

На майдане 2013 года протестующие студенты были уверены, что евроинтеграция означает немедленное вступление в Евросоюз со всеми плюшками, включая открытые границы и европейские пенсии и зарплаты. На самом деле все это не гарантировалось, и никакие сроки не назывались. Текст соглашения, в отличие от плана “Ост”, засекречен не был.

Приоритеты руководства третьего рейха

На оккупированных территориях было важно, во-первых, не допустить смешения арийцев и унтерменьшей. В связи с чем планировалось строить отдельные поселения для немцев, в которых не допускалось бы проживание украинцев. Украинские населенные пункты должны были возглавляться органами самоуправления из местных, чтобы они продолжали жить в тех же условиях, что и до прихода немцев. Без немецкого порядка и чистоты.

Харьков, “Рейхскомиссариат Украина” времен оккупации

Вторая задача – снизить общий уровень образованности населения. Русский язык на Украине был под запретом. Вывески и указатели изготавливались на немецком и украинском языках.

В школах немецкий преподавался только разговорный, с минимальным словарным запасом около 600 слов, необходимым обслуживающему персоналу для понимания господских приказов. Письмо и чтение не преподавались вовсе, а математика ограничивалась счётом до 500. Большего немецкой обслуге не требовалось.

Участник марша в память дивизии СС “Галичина” в Киеве (28/04/2021) зигует в честь дивизии СС Галичина. Кадр из прямой трансляции.

Современные украинские хлопчики, зигующие на фоне знамени третьего рейха или вольфсангеля, выглядят особенно грустно на фоне судьбы, уготованной им планом “Ост”.

Они просто не понимали саму суть расовой теории, проводимой в третьем рейхе. Взвизгивая от счастья, от того, что им было позволено выступать в качестве слуг и исполнителей самых грязных дел, за которые “культурным” немцам было невместно марать руки, эти люди стремились выслужиться изо всех сил. Не понимая, что они для чистокровных арийцев, которые отслеживали форму черепов и родственные связи вплоть до 5 поколения, все равно оставались бы недочеловеками.

28 апреля 2021 в Киеве прошел марш в честь дня создания дивизии Галичина. Устроителем мероприятия выступило сообщество “Голосіївська криївка”. Руководит им представитель ВО “Свободы” Руслан Андрейко. К ним примкнули неонацисты из ультраправой организации С14.

Прошли годы, но и сейчас мы видим особей, которые, в силу своей ограниченности, по-прежнему думают, что они представители высшей расы, а значит, им позволено больше других. Не понимая того, что силы, которые стоят за их спиной, подталкивают их к этому потому, что воевать со славянами лучше всего силами самих же славян…