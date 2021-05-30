Лидеры «российских соотечественников» из США потянулись в Россию

May 28, 2021

Источники «Голоса Америки» утверждают, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС)

На фоне очередного обострения отношений между Россией и США, вырос интерес к деятельности русскоязычной диаспоры Америки. В то время, как представители оппозиционной Кремлю диаспоры наращивают активность, ежемесячно митингуя у посольства РФ и Конгресса США, прокремлевские группы, связанные с Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) – переходят в онлайн-формат, а ряд их членов уехал в Россию. Источники «Голоса Америки» сообщают, что отъезд активистов, сотрудничающих с посольством РФ и Кремлем, может быть связан с усилившимся интересом ФБР.

«ФБР периодически проводит беседы с наиболее активными представителями КСОРС»

В КСОРС заявляют, что в последний год деятельность организации в значительной степени перешла в интерактивный формат из-за пандемии COVID-19. На сайте организации подчеркивается, что в этом году даже акция «Бессмертный полк» 9 мая прошла через интернет-сервис Zoom.

В ряде русскоязычных интернет-СМИ США появилась информация, что снижение активности может быть связано с тем, что ряд представителей КСОРС, в частности известные активисты Сергей Гладыш и Игорь Кочан, покинули Америку из-за повышенного внимания со стороны американских спецслужб.

Источники «Голоса Америки» в рядах русскоязычной диаспоре утверждают, что отъезд ряда координаторов КСОРС мог быть спровоцирован якобы ведущимся в отношении прокремлевской структуры расследованием ФБР.

«На данный момент ряд членов совета, не только Кочан и Гладыш, но и другие, находятся в России. С вопросами приходили ко многим, в частности, к организаторам и участникам “Бессмертного полка”, живущим в США. Это многим не нравится, при этом от руководства КСОРС объяснений ноль», – сообщил источник.

«Голос Америки» обратился за комментариями к членам КСОРС Анне Верной, Елене Железновой, Игорю Кочану, Наталье Вензон – никто из них не откликнулся на просьбу о комментарии.

В Федеральном бюро расследований не ответили на запрос «Голоса Америки».

Источник «Голоса Америки» в КСОРС на условиях анонимности рассказал, что «ФБР периодически проводит беседы с наиболее активными представителями общины как минимум на протяжении последних 4-5 лет».

«Это не относится исключительно к членам КСОРС. При этом мне не известно, чтобы в последствии таких бесед кто-то задерживался или к кому-то, предъявлялись какие-то обвинения», – подчеркнул источник.

Руководитель молодежного отделения КСОРС Игорь Кочан в интервью изданию Slavic Sacramento ранее подтвердил, что уехал из США в Россию, но отъезд был связан с личными трагическими обстоятельствами: «Если были бы аресты, мы бы об этом узнали из всех главных СМИ». Он подчеркнул, что намерен вернуться в США.

Информацию об отъезде в Россию также подтвердил «Голосу Америки» и Сергей Гладыш, добавив, что его отсутствие носит временный характер: «Мое ПМЖ на протяжении последних 20 лет – штат Вашингтон. При этом я регулярно езжу в Россию, где проживают мои друзья и родственники. Также, наша НКО – Russian-American Cooperation Initiative – организовывает регулярные ознакомительные поездки в Россию для американцев. Поэтому я как минимум на протяжении последних 7–8 лет бываю в РФ по несколько раз в году. Единственным исключением стал 2020».

Отметим, что Гладыш и Кочан являются организаторами различных акций от имени части русскоязычной диаспоры США, поддерживающей Кремль.

«Активность КСОРС безусловно потерпела некоторые изменения, но не в связи с ухудшением российско-американских отношений, а из-за пандемии, – говорится в заявлении, переданном на «Голос Америки» от лица председателя организации Елены Брэнсон. – Что касается отношений двух стран, то безусловно обстановка “холодной войны” и русофобские настроения, исходящие в первую очередь со стороны СМИ, наносят свой отпечаток и на общественных деятелей. В частности, мы обратили внимание на то, что за послание годы участились случаи публикаций откровенно конспирологических материалов о деятельности КСОРС и его членов».

«Касательно преследований по политическим мотивам, на данный момент нам не известно о каких-либо задержаниях или обвинениях в адрес членов КСОРС. Надеемся, что напряжённость в отношениях между странами не приведёт к очередному витку маккартизма», – добавила Брэнсон, не уточнив информацию о том, находится ли она в РФ или в США.

Чем занимается КСОРС

На сайте организации в качестве миссии КСОРС указана правозащитная деятельность, а также сохранение и популяризация русского языка и культуры и укрепление связей соотечественников с Россией.

«Работа продолжается, не только по КСОРС и у всех по своим личным общественным делам. Многое, что пишут, что все сбежали,

абсолютно не правда, – заявила «Голосу Америки» президент Конгресса русских американцев, зампредседателя КСОРС Наталия Сабельник. – Я продолжаю жить в Калифорнии и никуда не уезжала. Конечно, из-за пандемии, многое, что было запланирована, пришлось перенести. Но благодаря Zoom продолжаем работать».

По словам Елены Брэнсон, «цели и задачи КСОРС остаются прежними – консолидация общины и сохранение российского культурно-исторического наследия в США».

«Хочется ещё раз отметить, что КСОРС вне политики, при этом мы безусловно заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и США развивались в конструктивном русле и по положительному треку. Уверены, что в этом заинтересовано большинство граждан обеих стран, да и жителей планеты», – заявила председатель организации.

Наблюдатели, между тем, относят КСОРС к структурам так называемой «мягкой силы» российского МИДа – наряду с организацией «Русская молодежь Америки», лидером которой является Игорь Кочан, и Конгрессом русских американцев (КРА).

Одной из задач подобных организаций является сплочение русской диаспоры в рамках официальной политики Кремля. Изучив сайт организации и интервью координаторов, можно изучить несколько продвигаемых нарративов – поддержка аннексии Крыма, «ущемление» прав русскоязычных в США, а также «русофобия» американцев.

До пандемии активисты конгресса соотечественников и близких им структур устраивали различные акции: будь то полет самолета с гигантской георгиевской лентой над Манхэттеном, митинги против «возрастающего неофашизма» в Украине, и т. п.

На сайте КСОРС можно обнаружить различные петиции против русофобии в США, а также новости и викторины про аннексированный Крым, который ни США, ни Евросоюз не признают частью России, высказывания российских официальных лиц о важности «русского мира» на примере Луганской и Донецкой областей Украины, называемых «непризнанными республиками», а также новости о голосовании по поправкам в Конституцию, по итогам которых Владимир Путин получил возможность оставаться у власти в РФ до 2036 года.

«Голос Америки» попросил рассказать о деятельности КСОРС члена совета, президента общественной организации «Молодые русско-американские демократы» Антона Конева. Собеседник ГА заметил, что лично он выступал против поправок в Конституцию: «Но это мое личное мнение, в КСОРС есть люди, которые поддержали поправки. За КСОРС я не могу и не буду говорить».

«То, что наши страны на геополитическом уровне не очень дружат, не означает того, что простые жители США и русские, когда узнают друг друг, не хотят слышать больше об истории и культуре двух стран. Они хотят дружить, а мешают этому только политики и там и здесь, которые распространяют ложь, – говорит Конев. – У нас разные мнения, но все мы хотим лучшего для наших стран. Эта политика не о статусе Крыма или других геополитических вопросах, а о том, где у нас есть точки соприкосновения: глобальный терроризм, контроль за изменением климата, культурные и деловые обмены».

Собеседник «Голоса Америки» подчеркнул, что как давний член Демократической партии США сосредоточен на вовлечении русскоязычной общины в деятельность американских демократов, а также организацией поездок сенаторов в Россию.

«В этом году ко мне также обратились с просьбой организовать поездку на следующий год в Россию. Сказали, нам в РФ понравилось, мы хотим продолжать отношения на муниципальном уровне», – говорит Конев.

«Конечно, какие-то люди может и бояться продолжать активно поддерживать Россию, – говорит Конев. – Со стороны американских властей никогда не было никакого давления, и оно не может быть. Потому что большинство людей, которые участвуют в русско-американской общине, они либо граждане США, либо постоянно живут здесь. И в США не могут запретить парад венесуэльской культуры, например, даже если власти США Венесуэлу не очень любят. Но запретить жителям США праздновать свою культуру никто не может, не имеет право».

«КСОРС превратили в агента влияния политического режима Владимира Путина»

У оппозиционно настроенных представителей русскоязычной общины иное мнение. Деятельность КСОРС критикуют за отстаивание интересов Кремля, не имеющих ничего общего с интересами живущих в США выходцев из России.

«КСОРС США в том виде, в каком он существует сейчас, в большой части выполняет роль внешнеполитического инструмента Кремля. Выступая якобы от имени россиян США, организации-участники КСОРС организуют мероприятия и кампании либо прямо поддерживающие Путина и его политику, либо призывающие американские власти и политические элиты к диалогу с Кремлем в те моменты, когда возрастает санкционное давление в результате агрессивных действий со стороны российского руководства, – рассказал «Голосу Америки» координатор движения «Русскоязычные жители США за демократию в России» Дмитрий Валуев. – КСОРС действует не как структура, отражающая реальные интересы соотечественников, а выступает по сути как агент влияния политического режима Владимира Путина в США».

Публичных данных о финансировании КСОРС на сайте организации обнаружить не удалось. По данным доклада Института современной России, мероприятия подобных «организаций соотечественников» финансируются в основном российским правительством – через такие структуры, как Россотрудничество и «Русский мир».

«Известно, что КСОРС США традиционно взаимодействовал с посольством РФ ещё до оккупации Крыма. Посольство могло оплатить аренду зала или проезд участникам какого-то культурного мероприятия, – говорит Валуев. – После аннексии Крыма российские власти запустили процесс огосударствления КСОРСов с целью использования организаций соотечественников в своих интересах. Представителей КСОРСов по всему миру попросили подписать письмо в поддержку аннексии Крыма. В совет КСОРСа США были выбраны лояльные Кремлю люди».

В свою очередь русскоязычные активисты в США, поддерживающие движение «За свободу и демократию в России» и серьезно активизировавшиеся в этом году, запустили проект «Агенты».

«В рамках проекта предстоит исследовать прокремлевскую деятельность членов КСОРС, а также лиц и организаций которых они поддерживают. Мы знаем, что в США проживает огромное количество россиян, не разделяющихся политику Владимира Путина и желающих видеть в РФ нормальную демократическую смену власти, законность, добрые отношения с соседями и мировым сообществом, – продолжает Дмитрий Валуев. – Они не хотят, чтобы их ассоциировали с коррупцией, войнами, кибератаками, химическим оружием и шпионами. И поэтому мы начали создавать свои, независимые от Кремля структуры для связи соотечественников в США. Такие процессы могут помочь как новым эмигрантам в США найти сообщество единомышленников, так и про-демократическому гражданскому обществу в РФ ощутить, что диаспора россиян в США будет способствовать поддержке демократии, свободы и прав человека в России».

Алексей Горбачев, VOA