 

Мнение: Разгром саудитов в Джизане

30.05.2021, 5:46, Разное
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Пехотный взвод хуситов в наступлении.
Эпичное видео из Джизана, где показаны действия отряда легкой пехоты хуситов в течение суток.
Несколько взятых опорников саудитов и саудовских наемников, десятки трупов, куча уничтоженной техники, трофеи (на самый взыскательный вкус), запоздавшие удары авиации по уже уничтоженным опорникам.  Художественные фильмы про войну и всякие Call of Duty даже не рядом.
Используются съемки с разных ракурсов, включая экшн-камеры и дрон.

Сразу предупреждаю, несмотря на то, что лица замазаны, в ролике реально очень много покойников и сцен ликвидации интервентов в реальном времени. Строго 18+.

Хуситу поджигавшему "коробочку" 3 наряда вне очереди за нарушение техники безопасности при уничтожении трофейных транспортных средств.


Осталось неясным, на что рассчитывал этот персонаж, которому говорили ползти за линию огня в плен. Вместо этого побежал и был застрелен.


Финал другой погони.

PS. Всего в ходе наступления было освобождено от иностранных интервентов более 150 квадратных километров территории Йемена.
Взято более 40 опорных пунктов.
Уничтожено более 60 единиц бронетехники, тачанок и автомобилей. Убито, ранен или взято в плене более 200 саудовских, суданских и хадистских солдат. По факту, разгромили мотопехотный батальон.

Источник: Colonel Cassad



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