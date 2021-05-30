 

Фанаты освистали акцию Black Lives Matter в финале футбольной ЛЧ

30.05.2021, 5:44, Новости дня
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Футбольные болельщики встретили гулом и свистом акцию Black Lives Matter перед началом финального матча Лиги чемпионов, сообщают СМИ.

Футболисты и судейская бригада преклонили колени в знак поддержки движения Black Lives Matter, передает РБК.

Напомним, лондонский клуб «Челси» со счетом 1:0 одержал победу над командой «Манчестер Сити» и стал победителем футбольной Лиги чемпионов.



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