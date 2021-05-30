Армения оценила предложение РФ по приграничному вопросу

Предложение Москвы по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо, сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он заявил, что «предложение приемлемо для Армении», Ереван уже «представил российским партнерам свою позицию в письменном виде». Однако армянская сторона считает, что решать вопрос о пограничных пунктах можно только после того, как военные Азербайджана покинут территорию Армении. Также Ереван указал на «важность возвращения пленных военнослужащих». Армения выступает за «зеркальный вывод войск, их возвращение в места постоянной дислокации, а затем прояснение пограничных пунктов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Арменпресс».

Напомним, Баку поддержал предложение РФ о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.