СК отказался возбуждать дело против силовика

…пнувшего петербурженку в живот на акции 23 января.

Старший следователь по особо важным делам РОВД ГСУ СК по Петербургу отказался возбуждать дело по материалам проверки в отношении полицейского, ударившего 54-летнюю Маргариту Юдину в живот на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов.

По его словам, личность полицейского, которого правозащитник называет «Колей» (так силовик представился, когда приходил извиняться перед Юдиной), до сих пор не установили.

«Личность "Коли" не могли установить ни сотрудники 76 отдела полиции, ни их коллеги из Управления собственной безопасности ГУ МВД, параллельно следователи и руководство следственного отдела СК по Центральному району Санкт-Петербурга. Первичный материал проверки стал шариком для своеобразного пинг-понга между указанными правоохранительными ведомствами», — рассказал Идрисов.

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Ранее уголовное дело против силовика отказались возбуждать в полиции. Тогда Идрисову даже не предоставили документов об отказе.

На акции 23 января один из силовиков пнул Юдину в живот, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки. Женщина попала в реанимацию. После этого силовик пришел извиниться в палату больницы и объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало», несмотря на то, что на ролике с избиением видно, что забрало у него поднято.

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