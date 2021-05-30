Мнение: Новости недвижимости в Европе и США

Новости недвижимости в Европе и США.

Израиль будет уничтожен, а евреи, если хотят спастись, должны "в срочном порядке скупать дома в Европе и США, которые они продали перед оккупацией Палестины".

С таким заявлением выступил в субботу, 29 мая, Исмаил Каани, командующий Силами Кудс – экспедиционным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Напомним, что Каани сменил на посту командующего Касема Сулеймани, ликвидированного в Ираке.

Генерал пояснил, что евреям необходимо поторопиться с покупкой недвижимости, пока цены на нее не взлетели.

Глава Сил Кудса приветствовал "доблестную битву ХАМАС с сионистским врагом". Он высоко оценил ракетный арсенал в Газе, особо подчеркнув, что немалая часть его производства была организована непосредственно в секторе. Каани заявил, что "Израиль умолял своих союзников в мире помочь заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАСом".

Генерал указал, что палестинцы намеренно не обстреливали крупные инфраструктурные объекты в Израиле, хотя и могли это сделать. Каани пояснил, что палестинцы знают, что они займут территорию Израиля и будут пользоваться этими объектами.

https://www.vesty.co.il/main/article/Hyzre0JcO – цинк

Сразу видно матерого риэлтора.

Что можно сказать. Иранцы после войны Израиля с ХАМАС ходят довольные как слоны. Отработали успешную войну против одного из основных противников чужими руками.

В таких делах стоит избегать головокружения от успехов. Израиль наверняка попытается отомстить иранцам за иранские ракеты летевшие из Газы.

Впрочем, стратегическое положение Израиля продолжает оставаться очень сложным, так как Иран нынче плотно засел в Ливане и Сирии, а теперь еще и в Газе. Взаимные нападения на танкеры или удары в Сирии и Ираке не могут этого изменить.

Кстати, новый иранский ударно-разведывательный БПЛА называется "Газа".



Еще один дальний внебрачный родственник американского "Предатора". Больше родственников "Предатора" наделали только китайцы.

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