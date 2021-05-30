В ЛНР заявили о подготовке боевых позиций украинскими силовиками в Донбассе

Украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, а также минируют местность, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Пользуясь договоренностями о перемирии, командующий (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД ) Операцией объединенных сил Владимир Кравченко отдал указания подчиненным соединениям на дооборудование фортификационных сооружений на боевых позициях подразделений, а также на продолжение минирования местности на подконтрольной территории», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.

По его словам, разведка ЛНР зафиксировала работу роты инженерного обеспечения 59-й бригады украинских силовиков по оборудованию позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Светлодарск у линии соприкосновения в Донбассе.

«Кроме того, в зоне ответственности 59-й бригады установлены факты минирования местности в районах населенных пунктов Мироновский, Луганское и окраине Троцкого», – сообщил офицер.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков возле поселков Новотошковское и Новоалександровка.