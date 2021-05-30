Отказ Нурмагомедова ехать в Абхазию объяснили угрозами от США

Завершивший спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов отказался от своей поездки в Абхазию из-за угрозы санкций со стороны США и Грузии, сообщил госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Комитет сообщил, что визит Нурмагомедова «1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется». В качестве причины названо «санкционное давление со стороны США и Грузии, прямые угрозы аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США». Указывается, что об этом сообщил менеджер Хабиба Ризван Магомедов. При этом Нурмагомедов поблагодарил «народ, юных спортсменов Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся, не зависящих от него обстоятельств», передает РЕН ТВ.

Сообщалось, что свой визит в Абхазию Нурмагомедов ранее подтверждал в телефонном разговоре с президентом Асланом Бжанией, передает Sputnik.

В марте Нурмагомедов, будучи чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), официально завершил спортивную карьеру. В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитив титул чемпиона UFC.