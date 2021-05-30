 

Почти по всей Бразилии прошли митинги против Болсонару

30.05.2021, 4:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Бразилии вышли на митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.

Акции протеста «против правительства Болсонару» состоялись как минимум «в 24 штатах и Федеральном округе», люди выходили «на марши и выдвигали многочисленные требования»: о закупке вакцин, экстренной помощи населению, соблюдении прав на достойное образование и здравоохранение. Звучали призывы к импичменту. В целом митинги проходили мирно, но в Ресифи военная полиция разогнала протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.05 / Археологи нашли доисторические образцы денег

02.10 / МЧС анонсировало учения по ГО под руководством Путина

16.11 / Верещук: Машины в Украине всегда были дорогими. Власть постоянно вела себя так, будто в стране работает крепкий автопром, который надо защищать

07.07 / Генсек ООН озвучил сценарии глобальных последствий пандемии

02.09 / Свергнутый президент Мали госпитализирован

13.02 / YouTube-канал девочки из села во Львовской области стал популярным после написанного от руки объявления на столбе. Теперь там 29 тыс. подписчиков

17.09 / Волянский: На протяжении холодного сезона сентябрьские средние 40 летальных исходов в сутки от COVID-19 трансформируются в 50–100

22.08 / В РФ за сутки выявили 4 921 случай коронавируса

06.12 / В мире: Санду нацелилась на абсолютную власть

05.07 / Климкин предсказал РФ обнищание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика