Почти по всей Бразилии прошли митинги против Болсонару

Жители Бразилии вышли на митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.

Акции протеста «против правительства Болсонару» состоялись как минимум «в 24 штатах и Федеральном округе», люди выходили «на марши и выдвигали многочисленные требования»: о закупке вакцин, экстренной помощи населению, соблюдении прав на достойное образование и здравоохранение. Звучали призывы к импичменту. В целом митинги проходили мирно, но в Ресифи военная полиция разогнала протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на G1.