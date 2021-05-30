CBS Chicago – на мэра Чикаго подали в суд за отказ общаться с белым журналистом

На Лори Лайтфут, первую тёмнокожую женщину и первую открытую представительницу ЛГБТ-сообщества на посту мэра Чикаго, подали в суд за отказ дать интервью белому журналисту Томасу Катеначчи из издания правого толка Daily Caller, пишет CBS Chicago. Последний обвиняет градоначальницу в расовой дискриминации и заявляет о нарушении его прав, предусмотренных первой поправкой к Конституции США.



Reuters

Белый журналист из издания правого толка Daily Caller Томас Катеначчи подал в суд на мэра Чикаго Лори Лайтфут за то, что в свою вторую годовщину на посту градоначальницы она давала интервью только темнокожим журналистам, пишет CBS Chicago.

Катеначчи обвиняет чикагского мэра в расовой дискриминации. Журналист и его работодатель Daily Caller News Foundation утверждают в иске, что Лайтфут нарушила их права, предусмотренные первой поправкой к Конституции США, а также право Катеначчи на равную защиту, поскольку градоначальница не ответила на его просьбу дать интервью ни в день её второй годовщины пребывания в должности, ни в последующие дни.

Иск был подан в четверг в федеральный суд Чикаго консервативной организацией Judicial Watch.

Как отмечает издание, Лайтфут — первая темнокожая женщина и первая открытая представительница ЛГБТ-сообщества на посту мэра Чикаго. 19 мая этого она заявила, что на следующий день даст исключительно цветным журналистам интервью, посвящённое второй годовщине её инаугурации.

Среди критиков этого решения был ведущий Fox News Такер Карлсон, основатель издания The Daily Caller. Он назвал Лайтфут «монстром» и расисткой.

Однако, по словам градоначальницы, она поступила так, чтобы привлечь внимание к тому факту, что пресс-служба мэрии «преимущественно белая», да ещё и состоит в основном из мужчин. И это в городе, где белые составляют лишь около одной трети населения.

Лайтфут вновь озвучила свою позицию 20 мая на организованном по случаю годовщины мероприятии, где она также призвала медиа-организации разнообразить свой штат.

Между тем мэр Чикаго отвергла любые предположения о том, что она таким образом даёт понять: белые репортёры не могут честно освещать связанные с ней события.

«Я говорю, что пресс-службе мэрии и людям, которые нанимают сотрудников и принимают решения, уже давно пора осознать текущее положение дел. Мы живём в то время, когда у нас ведётся серьёзная и важная дискуссия о системном расизме в каждом учреждении. Пресса и СМИ не могут быть исключены из этой дискуссии», — сказала Лайтфут.

Она также отметила, что, по её мнению, пресс-служба мэрии должна лучше отражать разнообразие города, и напоминала о том, что цветные люди составляют большинство населения Чикаго, пишет CBS Chicago.