FAZ – Хайко Маас пригрозил Минску «долгой и масштабной санкционной спиралью»

Белоруссию может ждать долгая и масштабная санкционная спираль, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, сказанные на полях встречи министров иностранных дел ЕС. Маас предложил сфокусировать штрафные меры на белорусских ресурсных госпредприятиях. Также на встрече озвучили возможность санкций против нефтяного и газового секторов Белоруссии.



Reuters

На неформальной встрече по вопросу Белоруссии с участием министров иностранных дел ЕС и верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля решений принято не было и не могло быть принято, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако теперь должно стать понятнее, в каких сферах Брюссель намерен приложить усилия, чтобы дать ответ Александру Лукашенко. Глава МИД ФРГ Хайко Маас даже пригрозил Минску «долгой и масштабной санкционной спиралью».

Намерения ЕС поддержали и в НАТО, отмечает издание. В своём официальном заявлении альянс потребовал «безоговорочного освобождения» Романа Протасевича и его подруги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал намерения ЕС ввести санкции против Лукашенко «абсолютно оправданным». По словам Столтенберга, принудительная посадка самолёта гражданских авиалиний в Минске является не только «нарушением международных правил и норм, но и атакой на демократические ценности». Как пишет издание, глава НАТО отказался спекулировать на тему, могла ли РФ принимать участие в инциденте.

Столтенберг также не исключил возможных мер против газопровода «Ямал», доставляющего газ на территорию Германии и идущего по белорусской территории. Как отмечает издание, Столтенберг сказал, что это «среднесрочный, либо долгосрочный вопрос», что можно истолковать как «когда будет готов «Северный поток — 2»». Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил ввести санкции против белорусского нефтяного сектора, учитывая, что на территории страны находится множество нефтеперерабатывающих заводов.

Что касается Мааса, то он предложил сфокусироваться на белорусских госпредприятиях в области добычи калия и фосфатов. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, предприятие «Беларуськалий» является крупнейшим в мире производителем удобрений: в компании заняты 20 тысяч человек. Кроме того, Маас предложил финансовые санкции: например, запрет на выпуск номинированных в евро белорусских гособлигаций.

Как пишет издание, окончательные решения по санкциям против Минска в ЕС могут принять на следующей встрече министров иностранных дел, которая состоится 21-го июня. Ещё до этого вступит в силу четвёртый пакет персональных санкций.