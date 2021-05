DM – «жутковатый Джо» взялся за старое — Байдена раскритиковали за странные комплименты в адрес школьницы

Выступление президента США на военной базе в Вирджинии вызвало недоумение и тревогу у американцев. В какой-то момент президент решил отойти от основного текста и допустил «эксцентричные комментарии» о внешнем виде сидевшей у сцены девочки, пишет Daily Mail.



Reuters

Джо Байдена раскритиковали за «жутковатые» ремарки. Во время выступления на военной базе в Вирджинии 78-летний главнокомандующий отошёл от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке «младшего школьного возраста», пишет Daily Mail.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she’s 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj

— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах, приятель», — сказал президент США юной зрительницей, сидевшей у края сцены. «Вот что я вам скажу, посмотрите на неё, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», — продолжил свою «эксцентричную речь» Байден.

Сообщается, что мать девочки представила Байдена на сцене перед его выступлением. Её полное имя и возраст не разглашаются, а пресс-служба президента не даёт никаких комментариев по этому поводу, обращает внимание британское издание.

Видеозапись странных комментариев Байдена была опубликована на странице канадского консервативного онлайн-журнала The Post Millennial в Twitter, и многих пользователей встревожило то, что они услышали. «Люди, это ваш президент… ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами», — заявил один из них.



«Если бы так заявил Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель. И нет, это не какнасчётизм», — отреагировал второй.

«Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение», — вступился за Байдена третий пользователь. «Но я должен согласиться с некоторыми комментариями. Если бы это заявил Трамп, то его слова попали бы на первые полосы газет. Вот насколько предвзятое отношение у наших СМИ», — признал он.



Между тем Байден не раз вызывал удивление схожими заявлениями в адрес женщин или девушек. Более того, после подобных ремарок и поведения недоброжелатели начали называть его «жутковатым Джо».

Так, по словам издания, в прошлом году во время встречи во Флориде Байден заявил группе несовершеннолетних танцовщиц: «Я вернусь и хочу встретиться с этими прекрасными девушками. Я хочу увидеть, как они танцуют, когда они будут на четыре года старше!»

В 2019 году он заявил 10-летней девочке: «Держу пари, что ты настолько же умная, насколько и красивая». На протяжении многих лет его фотографировали, когда он целовал и трогал молодых девушек и женщин на публичных мероприятиях, отмечает Daily Mail.

Кроме того, во время президентской кампании три женщины обвинили его в ненадлежащем поведении. Байден ответил на это следующим образом: «За многие годы моих предвыборных турне и общественной жизни я предлагал бесчисленное количество рукопожатий, объятий, выражений любви, поддержки и утешения. И ни разу — никогда — я не считал, что поступал неприемлемо. Если мне об этом скажут, я с уважением прислушаюсь. Но это никогда не входило в мои намерения».

Бывшая сотрудница американского сената Тара Рид также обвинила президента в домогательствах, когда она работала на него в 1993 году. Байден неоднократно и решительно отрицал это обвинение, подчёркивает Daily Mail.