 

DM – «жутковатый Джо» взялся за старое — Байдена раскритиковали за странные комплименты в адрес школьницы

30.05.2021, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступление президента США на военной базе в Вирджинии вызвало недоумение и тревогу у американцев. В какой-то момент президент решил отойти от основного текста и допустил «эксцентричные комментарии» о внешнем виде сидевшей у сцены девочки, пишет Daily Mail.


Reuters

Джо Байдена раскритиковали за «жутковатые» ремарки. Во время выступления на военной базе в Вирджинии 78-летний главнокомандующий отошёл от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке «младшего школьного возраста», пишет Daily Mail.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she’s 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj

— The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021
«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах, приятель»,  сказал президент США юной зрительницей, сидевшей у края сцены. «Вот что я вам скажу, посмотрите на неё, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги»,  продолжил свою «эксцентричную речь» Байден.

Сообщается, что мать девочки представила Байдена на сцене перед его выступлением. Её полное имя и возраст не разглашаются, а пресс-служба президента не даёт никаких комментариев по этому поводу, обращает внимание британское издание.

Видеозапись странных комментариев Байдена была опубликована на странице канадского консервативного онлайн-журнала The Post Millennial в Twitter, и многих пользователей встревожило то, что они услышали. «Люди, это ваш президент… ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами»,  заявил один из них.
  
«Если бы так заявил Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель. И нет, это не какнасчётизм»,  отреагировал второй.

«Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение»,  вступился за Байдена третий пользователь. «Но я должен согласиться с некоторыми комментариями. Если бы это заявил Трамп, то его слова попали бы на первые полосы газет. Вот насколько предвзятое отношение у наших СМИ»,  признал он.


Между тем Байден не раз вызывал удивление схожими заявлениями в адрес женщин или девушек. Более того, после подобных ремарок и поведения недоброжелатели начали называть его «жутковатым Джо».

Так, по словам издания, в прошлом году во время встречи во Флориде Байден заявил группе несовершеннолетних танцовщиц: «Я вернусь и хочу встретиться с этими прекрасными девушками. Я хочу увидеть, как они танцуют, когда они будут на четыре года старше!»

В 2019 году он заявил 10-летней девочке: «Держу пари, что ты настолько же умная, насколько и красивая». На протяжении многих лет его фотографировали, когда он целовал и трогал молодых девушек и женщин на публичных мероприятиях, отмечает Daily Mail.

Кроме того, во время президентской кампании три женщины обвинили его в ненадлежащем поведении. Байден ответил на это следующим образом: «За многие годы моих предвыборных турне и общественной жизни я предлагал бесчисленное количество рукопожатий, объятий, выражений любви, поддержки и утешения. И ни разу — никогда  я не считал, что поступал неприемлемо. Если мне об этом скажут, я с уважением прислушаюсь. Но это никогда не входило в мои намерения».

Бывшая сотрудница американского сената Тара Рид также обвинила президента в домогательствах, когда она работала на него в 1993 году. Байден неоднократно и решительно отрицал это обвинение, подчёркивает Daily Mail.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Ученые советуют делать небольшие перерывы в работе

11.01 / Байден склонен к конструктиву, но большого потепления отношений США и России ждать не стоит

12.10 / Число случаев коронавируса в мире превысило 37 миллионов

25.01 / Заставлявших девушек заниматься проституцией участников ОПГ осудили во Владивостоке

22.10 / Нардеп обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского

16.04 / Samsung намерен выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite

25.10 / МЧС решило завершить активные поиски моряков в Азовском море

18.07 / “Может быть большой рост”. Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале

25.09 / Кремль анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов

14.05 / В ДНР заявили о прибытии украинских диверсантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика