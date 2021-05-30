 

Росгвардейцы на служебной машине сбили двоих детей под Брянском

30.05.2021, 4:10, Разное
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Сотрудники Росгвардии на служебном автомобиле сбили двоих детей на пешеходном переходе в Новозыбкове Брянской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наряд Росгвардии был при исполнении, следует из сообщения надзорного органа. В прокуратуре утверждают, что росгвардейцы проезжали на зеленый сигнал световора, когда на проезжую часть выехали 10-летние дети на электросамокатах.

Телеграм-канал Baza публикует видео ДТП и излагает свою версию событий: росгвардейцы без срочного задания якобы пересекли переход на красный сигнал светофора и даже не включили проблесковые маячки. Эта информация официально не подтверждена.

Дети госпитализированы с травмами «различной степени тяжести».

По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее в субботу стало известно, что сотрудник ДПС под Новосибирском случайно прострелил голову 19-летнему юноше при задержании. Против полицейского возбудили два дела о причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий по ст. 118 УК и ст. 286 УК.

Источник: Новая газета



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