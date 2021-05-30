 

Мнение: Цифровые хакасы

30.05.2021, 3:48, Разное
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У боевых бурятов появился новый мощный конкурент – цифровые хакасы.

Источник: Colonel Cassad



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