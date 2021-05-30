Актриса обвинила покойного Табакова в домогательствах

Бывшая студентка режиссера театра и кино Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в сексуальных домогательствах.

По ее словам, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». «Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», – рассказала Антоненко в интервью «Комсомольской правде».

Как отметила актриса, со стороны Табакова подобные предложения и высказывания были обычным делом. В пример она привела ситуацию с недвусмысленными намеками в адрес ее однокурсницы, которая в отместку актеру стала встречаться с его сыном Антоном Табаковым.

«За это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой «за профнепригодность», – сообщила она.

Между тем вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес покойного мужа, назвав их «бредом». «Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», – сообщила она в интервью «Пятому каналу».

Ранее актриса Елена Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.

Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду.