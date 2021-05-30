«Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, сообщил гендиректор компании Игорь Чергинец.

По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как отметил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.