 

Мнение: О стыде за Путина

30.05.2021, 3:16, Разное
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Фото © РИА Новости.

Вот и подогнали новости из Сочи, где снова встретились два одиночества президента – российский и белорусский, Владимир #Путин и Александр #Лукашенко. Без обычных в таких случаях инсайдов, только официоз. И это на любой непредвзятый взгляд – ну ё***ый стыд!

Прямо хочется спросить: гг. путинисты, запутинцы и прочие путриоты, а вам самим-то не стыдно за своего кумира?

Всё то, что было показано во вводной части сочинской встречи, это разве поведение президента сверхдержавы?

Какие были вводные накануне «саммита»? Александр Лукашенко подставил Россию инцидентом с самолётом: после того, как выяснилось, что сообщение о якобы «заложенной бомбе» поступило уже после разворота рейса RyanAir в сторону Минска, даже фиговый листочек законности с этой спецоперации слетел полностью. Далее, белорусские спецслужбы задержали гражданку России, даже не предъявив ей обвинения. Наконец, Александр Лукашенко уже накануне встречи в Сочи ещё раз заявил, что не видит перспектив объединения России и Беларуси, а сама инициатива такого объединения стала бы «подарком коллективному Западу».

И каков был ответ Кремля? Ох…

По первому пункту – надо внимательно разобраться. По второмувсё должно происходить в рамках закона. По третьему – белорусы получат очередные 500 млн долл. от России в соответствии с договоренностями.

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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