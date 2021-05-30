 

Кремль: Путин и Лукашенко согласовали второй транш в $500 млн для Беларуси

30.05.2021, 3:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…и обсудили дело Сапеги.

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об окончательном предоставлении Беларуси второго транша госкредита в $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, Минск получит деньги «в ближайшее время». Общая сумма кредита составляет $1,5 млрд.

По данным Кремля,

Лукашенко не просил Москву увеличить экономическую помощь

и не говорил о создании единой валюты для двух стран.

Кроме того, в ходе встречи Путин поручил Министерству иностранных дел РФ внимательно следить за делом россиянки Софьи Сапеги, арестованной в Минске после принудительной посадки рейса Ryanair. Президент РФ и Лукашенко обсудили ее судьбу, Путин получил данные о наличии у Сапеги вида на жительство в Беларуси.

«Ее судьба РФ небезразлична», — сказал Песков.

Также два политика обсудили перехват самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в небе над Беларусью.

«Каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», — отметил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, президент РФ и Лукашенко дали поручения Минтрансами своих стран организовать воздушное сообщение «с учетом большого количества жителей Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье РФ и «с учетом того, что большое количество жителей Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину».

Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко сообщал, что на встрече якобы согласованы новые рейсы «Белавиа» в города России. Кремль не высказывался на эту тему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото дня: Путин и Лукашенко отдыхают в Сочи

Как минимум два россиянина остаются в СИЗО КГБ в Минске

Ранее страны ЕС в ответ на перехват рейса Ryanair запретили белорусским самолетам заходить в их воздушное пространство. Тогда белорусский перевозчик «Белавиа» заявил, что сократит штат и урежет расходы. Утром перед вторым днем встречи Лукашенко и Путина глава «Белавиа» заявил, что сокращений на 50% не будет.

23 мая россиянка Софья Сапега летела одним рейсом с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс. Их самолет по требованию белорусских диспетчеров сел в Минске: там молодых людей задержали. Сапегу арестовали на два месяца, суд в Минске признал арест законным. По данным «Новой», Сапегу подозревают в нарушении трех статей УК Беларуси — об организации массовых беспорядков, о возбуждении социальной ненависти к силовикам и об организации грубых нарушений общественного порядка. Ей грозит до 15 лет колонии.

Официально власти Беларуси не раскрывают подробностей дела Сапеги, в сети появились лишь опубликованные провластными телеграм-каналами постановочные видео с «признаниями» девушки.

Лукашенко приехал в Сочи 28 мая на двухдневную встречу с Путиным. В пятницу они беседовали 5 часов 15 минут, в открытой части встречи Лукашенко продемонстрировал чемодан с «документами» по перехвату самолета Ryanair. В субботу встреча носит неформальный характер.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Мнение: Письмо: “Ему нужна другая женщина”

23.08 / Мнение: О том, что нужно знать каждому, кто с яйцами

29.06 / Личное: Профессионалка Тина

22.04 / В любимом цвете: Пэрис Хилтон сходила на свидание с женихом Картером Реумом в Лос-Анджелесе

17.02 / “Кризис продолжается”: Друзья Павла Прилучного рассказали о проблемах актера

02.11 / Мнение: Как объясняют кураторы выставок неспециалистам

08.07 / Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человек

09.07 / Соратник Зеленского озвучил ультиматум России на фоне водной блокады Крыма

20.01 / Мнение: Америка переживает подростковый кризис

03.04 / Прогулка по бывшей резиденции Меган и Гарри: опубликованы новые портреты Елизаветы II и принца Чарльза к Пасхе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика