Кремль: Путин и Лукашенко согласовали второй транш в $500 млн для Беларуси

…и обсудили дело Сапеги.

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об окончательном предоставлении Беларуси второго транша госкредита в $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, Минск получит деньги «в ближайшее время». Общая сумма кредита составляет $1,5 млрд.

По данным Кремля,

Лукашенко не просил Москву увеличить экономическую помощь

и не говорил о создании единой валюты для двух стран.

Кроме того, в ходе встречи Путин поручил Министерству иностранных дел РФ внимательно следить за делом россиянки Софьи Сапеги, арестованной в Минске после принудительной посадки рейса Ryanair. Президент РФ и Лукашенко обсудили ее судьбу, Путин получил данные о наличии у Сапеги вида на жительство в Беларуси.

«Ее судьба РФ небезразлична», — сказал Песков.

Также два политика обсудили перехват самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в небе над Беларусью.

«Каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», — отметил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, президент РФ и Лукашенко дали поручения Минтрансами своих стран организовать воздушное сообщение «с учетом большого количества жителей Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье РФ и «с учетом того, что большое количество жителей Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину».

Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко сообщал, что на встрече якобы согласованы новые рейсы «Белавиа» в города России. Кремль не высказывался на эту тему.

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Ранее страны ЕС в ответ на перехват рейса Ryanair запретили белорусским самолетам заходить в их воздушное пространство. Тогда белорусский перевозчик «Белавиа» заявил, что сократит штат и урежет расходы. Утром перед вторым днем встречи Лукашенко и Путина глава «Белавиа» заявил, что сокращений на 50% не будет.

23 мая россиянка Софья Сапега летела одним рейсом с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс. Их самолет по требованию белорусских диспетчеров сел в Минске: там молодых людей задержали. Сапегу арестовали на два месяца, суд в Минске признал арест законным. По данным «Новой», Сапегу подозревают в нарушении трех статей УК Беларуси — об организации массовых беспорядков, о возбуждении социальной ненависти к силовикам и об организации грубых нарушений общественного порядка. Ей грозит до 15 лет колонии.

Официально власти Беларуси не раскрывают подробностей дела Сапеги, в сети появились лишь опубликованные провластными телеграм-каналами постановочные видео с «признаниями» девушки.

Лукашенко приехал в Сочи 28 мая на двухдневную встречу с Путиным. В пятницу они беседовали 5 часов 15 минут, в открытой части встречи Лукашенко продемонстрировал чемодан с «документами» по перехвату самолета Ryanair. В субботу встреча носит неформальный характер.

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