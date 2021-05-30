 

Кофеин не влияет на производительность организма

30.05.2021, 3:02, Новости дня
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Последние эксперименты американских ученых позволяют утверждать, что чашечка кофе с утра для бодрости никак не влияет на производительность нашего труда.

Кофеин действительно является одним из наиболее популярных в мире психосимуляторов, говорят специалисты. После употребления чашечки крепкого кофе большинство людей действительно ощущают себя бодрее. Однако ученые, в данном случае, попытались определить, действительно ли это ощущение бодрости позитивно отражаются на результатах нашего труда.

Проведя исследование в фокус-группе почти из трех сотен добровольцев, ученые были явно разочарованы. Несмотря на субъективное восприятие своего состояния как бодрого, почти никто не мог работать с большей отдачей, если не удавалось хорошо отдохнуть ночью.



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