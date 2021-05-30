Мнение: “Однажды в реальности”. Часть №1

Историческая подоплека последнего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с бандой Мэнсона, убитой женой Романа Полански и американской киноиндустрией 60х.

Как все было на самом деле и каковы обстоятельства и бэкграунд произошедшего рассказывает писатель-фантаст Сурен Цормудян.

"Однажды в реальности". Часть №1

Аннотация:

Однажды в реальности. События в Голливуде и около него. 1969 год и не только.

История события, которое потрясло Голливуд полвека назад. И до сих пор дает повод снимать на эту тему фильмы, как художественные, так и документальные. "Семья" Мэнсона и исторический контекст, в котором шайка блаженных хиппи превратилась в мясников.

Фильм не только и не столько про кино или убийство Шарон Тейт, но про середину-конец 60х. Посмотрел с большим удовольствием, рекомендую.

Сурен не разменивается на мелкие формы, а делает полноценные документальные фильмы. Можете смело подписываться, все ролики Сурена за последний год были на пять с плюсом.

PS. Относительного самого фильма Тарантино, то мне он показался "фильмом на один раз". Да, отличная атмосфера 60х и неплохая актерская игра, но вариация сюжета на тему банды Мэнсона и другой финал истории – ну такое…

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