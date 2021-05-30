 

Самолет Москва – Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании

30.05.2021, 2:49, Новости дня
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва вылетающего из Шереметьево самолета Москва – Симферополь, сообщил источник в экстренных службах.

«Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Симферополь, вылетающего из Шереметьево», – сказал источник ТАСС.

По данным источника, кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь в 20.00.

В ноябре прошлого года женщина из Калужской области сообщила о «минировании» рейса Москва – Краснодар, вылетающего из аэропорта Домодедово.



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