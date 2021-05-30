Самолет Москва – Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва вылетающего из Шереметьево самолета Москва – Симферополь, сообщил источник в экстренных службах.

«Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Симферополь, вылетающего из Шереметьево», – сказал источник ТАСС.

По данным источника, кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь в 20.00.

В ноябре прошлого года женщина из Калужской области сообщила о «минировании» рейса Москва – Краснодар, вылетающего из аэропорта Домодедово.