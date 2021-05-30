 

Осужденный в США за шпионаж в пользу РФ спецназовец оспорил приговор

30.05.2021, 2:49, Новости дня
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Отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, которого в США осудили за шпионаж в пользу России, подал апелляцию, свидетельствуют судебные документы.

Деббинс обратился в апелляционный суд четвертого округа США, а также попросил не учитывать признание вины, сделанное им в ноябре. Причины такого решения он не указал. Прокуратура подчеркнула, что Деббинсу уже вынесен приговор, поэтому отказаться от признания вины он не может. Защита Деббинса сообщила, что тот решил не пытаться отменить признание, передает ТАСС.



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