Guardian – после брексита европейцев стали чаще не пускать в Великобританию

Несмотря на то, что из-за коронавируса люди стали путешествовать меньше, число граждан ЕС, получивших отказ во въезде в Великобританию, возросло, пишет The Guardian. Установленные после брексита правила позволяют европейцам путешествовать в Великобританию без виз, но пограничные службы наделены большими полномочиями и могут задерживать и высылать приезжих при подозрении, что они собираются жить и работать в стране без соответствующего разрешения.



Reuters

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, за последние три месяца число граждан ЕС, которым было отказано во въезде в страну, выросло, несмотря на уменьшение количества поездок из-за коронавируса, пишет британская газета The Guardian.

В общей сложности 3 294 граждан ЕС не получили права на въезд в Великобританию, несмотря на то, что по правилам после брексита им разрешено посещать страну без виз. Для сравнения, в первом квартале прошлого года, когда авиаперелётов было в 20 раз больше, отказ во въезде в Великобританию получили всего 493 гражданина ЕС.

Однако гости страны могут быть остановлены, задержаны и высланы, если они подозреваются в том, что приехали в Великобританию для работы или на постоянное место жительства без соблюдения новых визовых требований, подчёркивает издание.

Ожидается, что после полного снятия коронавирусных ограничений пассажиропоток из ЕС снова увеличится почти в 20 раз. При этом эксперты предупреждают, что в результате вырастет также число выдворенных и задержанных граждан.

Большинство граждан ЕС были вынуждены повернуть обратно при прохождении британского пограничного контроля в европейских паромных портах или на железнодорожном терминале Eurostar в Париже, а 738 человек были высланы после приземления в аэропортах или паромных терминалах Великобритании.

Как сообщается в статье, пассажиры, прибывающие в аэропорты и порты, обычно содержатся перед высылкой в центрах содержания в Великобритании. Опубликованные цифры подтверждают тенденцию, шокировавшую некоторых путешественников из ЕС, которые действительно допустили ошибки в связи с новыми правилами и оказались заперты на несколько дней в центрах содержания.

Многие другие были вынуждены проводить часы или ночевать взаперти в аэропортах, пока их не посадят на обратный рейс. После того как в The Guardian и других изданиях появились сообщения о заключении граждан ЕС, британское Министерство внутренних дел распорядилось по возможности выпускать таких путешественников под залог, чтобы они могли остаться у друзей или родственников, пока не сядут на обратный рейс. Также МВД Великобритании дало понять, что людей, которые проходят собеседование, не следует высылать из страны, несмотря на несколько недавних случаев, когда это было сделано.

Ранее в этом месяце британское МВД велело сотрудникам пограничных служб прекратить запирать граждан ЕС в центрах содержания под стражей и вместо этого, в случае необходимости, выпускать их под иммиграционный залог, если будет сочтено, что они нарушают правила, установленные после брексита.

Иммиграционные правила допускают свободу действий на границе, но бремя доказательства лежит на посетителе, который должен убедить лицо, принимающее решение, что он «покинет Великобританию в конце своего визита», что он «не будет жить в Великобритании в течение длительного времени» и «не будет заниматься запрещённой деятельностью». Также въезжающие в страну из ЕС должны иметь «достаточные средства».

В министерском руководстве также указаны шесть причин сомневаться в рассказе человека, в том числе, если он не работает и большая часть его семьи находится в Великобритании, или если «предоставленная информация» «не заслуживает доверия», отмечает The Guardian.

По данным Управления гражданской авиации, пассажиропоток из ЕС за первые три месяца этого года сократился на 94%-97% по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Вполне вероятно, что эти цифры вырастут, — отмечает помощник директора Института исследований государственной политики (IPPR) Марли Моррис, указывая на тот факт, что брексит положил конец полной свободе передвижения между Великобританией и ЕС. — Станет гораздо больше людей, которые получат отказ».

Моррис придерживается мнения, что данные по иммиграции за первый квартал также говорят о сильном изменении в иммиграционных тенденциях, потому что работники из ЕС не приезжали, в то время как число претендентов на рабочие визы из Гонконга резко возросло. «Если эта тенденция сохранится, это окажет серьёзное влияние на рынок труда и будущие модели иммиграции», — подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор организации Best for Britain Наоми Смит призвала министра внутренних дел Прити Пател убедиться в том, что сотрудники пограничных служб должным образом осведомлены о новых правилах и применяют их справедливо. «Несмотря на заверения об обратном, Министерство внутренних дел продолжает создавать враждебную обстановку для всех прибывающих в Британию, даже для туристов, — сказала она. — Министр внутренних дел должен выпустить кристально ясное руководство для сотрудников пограничных служб, улучшить обучение и предоставить чугунную гарантию того, что к людям, которые, вероятно, в самом деле совершили ошибку, будут относиться с пониманием и уважением».

Представитель Министерства внутренних дел сказал: «3 294 гражданина ЕС, которым было отказано в разрешении на въезд в Великобританию, не были туристами, и предполагать обратное просто неправильно. Мы тесно сотрудничали с партнёрами из ЕС, чтобы убедиться, что люди осведомлены об этих новых требованиях, и призываем их проверять их перед поездкой».

«Теперь свобода передвижения с ЕС закончилась, и те, кто приезжает в Великобританию жить, работать или учиться более чем на шесть месяцев, должны получить необходимое разрешение на это перед поездкой. Британская общественность ожидает, что мы проверим, что каждый, кто въезжает в Великобританию, имеет на это право», — цитирует The Guardian официальное заявление британского МВД.