 

Hill – «белорусский кризис» повышает ставки для предстоящей встречи Путина и Байдена

30.05.2021, 2:44, Новости дня
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Белоруссия наверняка станет одной из главных тем на переговорах российского и американского лидеров, которые должны состояться в середине июня в Швейцарии, пишет The Hill. По словам издания, ситуация в стране вышла на первый план для администрации Байдена после того, как правительства Александра Лукашенко «вынудило» самолёт Ryanair совершить посадку в Минске.


Reuters

«Экстраординарный кризис» в Белоруссии ставит страну, где сохраняется многомесячное противостояние правительства и оппозиции, на первое место в списке важных вопросов администрации Джо Байдена. Он также «повышает ставки» для предстоящей встречи на высшем уровне американского президента с его российским коллегой, пишет The Hill.

16 июня в Швейцарии Байден, вероятно, выскажет Путину недовольство за помощь Александру Лукашенко. Особенно после «сурового подавления» несогласных, которые усомнились в победе белорусского лидера на прошлогодних выборах, считает издание.

На этой неделе Лукашенко приказал посадить пассажирский самолёт Ryanair в Минске, чтобы арестовать находившегося на борту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Этот инцидент обеспечил более высокую позицию ситуации в стране на переговорах Путина и Байдена, полагает The Hill.

«Я практически уверен, что Белоруссия будет на повестке дня встречи с Путиным, — заявил бывший посол США в Минске Кеннет Яловиц. — Но, на мой взгляд, мы будем рассматривать Белоруссию как часть более широкого списка вопросов, по которым мы должны разбираться с Россией».

Ранее Байден выступил с многословным заявлением, в котором назвал посадку иностранного самолёта в Минске «прямым нарушением международных норм». Он осудил арест Протасевича и пообещал в координации с ЕС ввести санкции против правительства Лукашенко, напоминает The Hill.

Россия до сих пор поддерживает Белоруссию, несмотря на «сложные» отношения Путина с Лукашенко. Так называемый «последний диктатор Европы» ещё решительнее встал на сторону Москвы перед лицом кампании международного давления и санкций, принятых после августовских выборов, подчёркивает издание.

Однако ограничительные меры, введённые США и ЕС, особо не повлияли на его поведение. «Лукашенко отказался от какого-либо улучшения отношений с Западом и только что связал свою судьбу с русскими», — предположил Яловиц.

При этом опытный экс-дипломат добавил, что между Москвой и Минском остаются «непростые отношения». «Лукашенко сейчас действительно в долгу перед русскими, учитывая, что они — его единственные союзники, но он всё ещё хочет быть независимым лидером, а не интегрироваться полностью в Россию», — отметил он.

После инцидента с самолётом Ryanair в Минске член специального комитета американского сената по разведке Бен Сассе призвал Байдена «закрутить гайки в отношении Владимира Путина» и усилить санкции против «Северного потока — 2». Более того, некоторые эксперты высказались за полную отмену саммита в Швейцарии, обращает внимание The Hill.

Тем не менее, по словам издания, Байден вряд ли откажется от переговоров с Путиным. Представители администрации рассматривают саммит как «необходимую встречу», которая позволит откровенно обсудить проблемы между сторонами и работать над «стабильными и предсказуемыми отношениями».

Лидеры РФ и США также смогут затронуть области сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Среди них работа в области нераспространения ядерного оружия, в том числе в Северной Корее и Иране, решение проблемы изменения климата, сотрудничество в Арктике и пандемия COVID-19, заключает The Hill.



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