 

Independent – индийско-британский гибрид — во Вьетнаме выявили новый вариант коронавируса

30.05.2021, 2:44, Новости дня
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Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового, предположительно, более заразного варианта коронавируса. Согласно лабораторным исследованиям, он имеет характеристики существующих британского и индийского штаммов, передаёт The Independent.


Reuters

Во Вьетнаме обнаружили новый вариант коронавируса, который быстро распространяется по воздуху и состоит из смеси мутаций, найденных в британском и индийском штаммах. С таким заявлением выступил министр здравоохранения азиатской страны Нгуен Тхань Лонг, пишет The Independent.

По словам Лонга, лабораторные исследования показали, что более заразный вирус стремительно самовоспроизводится. Предполагается, что именно этим объясняется недавний всплеск случаев заболевания  во Вьетнаме, который произошёл, несмотря на принятие «радикальных» мер.

После успешного сдерживания коронавируса на протяжении большей части прошлого года Вьетнам теперь борется со вспышкой, которая распространяется гораздо быстрее. С конца прошлого месяца в 31 из 63 городов и провинций страны заразились почти 3,6 тыс. человек, что составляет более половины от общего числа зарегистрированных случаев инфицирования — до 1 апреля их было всего 2617, обращает внимание The Independent.

«После выполнения генетического секвенирования у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь вариантов из Индии и Великобритании, — сказал Лонг. — Если говорить точнее, то речь идёт об индийском штамме с мутациями, изначально принадлежащими британскому».

Во Вьетнаме к настоящему моменту зарегистрировано 6396 случаев  заражения и 47 смертей от коронавируса. Кроме того, по некоторым данным, в стране было вакцинировано только 0,5% населения, подчёркивает The Independent.



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