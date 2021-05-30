 

ЕС предложил США выступить с совместным заявлением против России

30.05.2021, 2:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В тексте заявления ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Кроме того, предлагается заявить о том, чо ЕС и США будут «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих многосторонних подходов к Китаю».

Bloomberg считает, что ЕС и США осудят «репрессии РФ в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», а также объявят об усилении сотрудничества в экономике, передает РИА «Новости».

Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / В Конгрессе США не согласились с приостановкой санкций против оператора “Северного потока – 2”

20.01 / Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров

13.11 / Небензя заявил о понимании Байденом необходимости продления СНВ-3

10.07 / Прогноз о нефти по 150 долларов назвали абсурдным

26.10 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

07.01 / В Бундестаге призвали обезопасить «Северный поток – 2» от США на уровне ЕС

02.11 / Эпидемическая ситуация в украинских колониях прекрасна, как в фантастических фильмах – глава Минюста

25.04 / Патриарх Кирилл рассказал, почему отказался от политической борьбы в 1993 году

14.10 / Гендиректор ВОЗ – курс на стадный иммунитет — неподходящий ответ на пандемию

21.03 / В украинской больнице пациентов с COVID кормили через окно с улицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика