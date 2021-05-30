ЕС предложил США выступить с совместным заявлением против России

Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В тексте заявления ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». Кроме того, предлагается заявить о том, чо ЕС и США будут «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих многосторонних подходов к Китаю».

Bloomberg считает, что ЕС и США осудят «репрессии РФ в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ», а также объявят об усилении сотрудничества в экономике, передает РИА «Новости».

Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».