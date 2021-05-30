 

Бузова шокировала волгоградцев на фестивале

30.05.2021, 2:22, Новости дня
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Телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде.

Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон», пишет «Блокнот».

Кроме того, она заявила: «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», – передает РИА «Новости».

Бузова исполнила три песни, после чего ушла со сцены. Подтанцовка продолжила выступление без певицы, которая стала что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. Она вернулась на сцену в другом костюме. Также Бузова показала зрителям средний палец. «Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами», – сказал она.

Многих жителей города возмутило ее выступление. Зрители отметили, что у нее «заплетался язык».



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