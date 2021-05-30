 

От космического мусора пострадал канадский манипулятор на МКС

30.05.2021, 2:04, Новости дня
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Тревожное сообщение пришло из космического агентства Канады. Специалисты данной организации информируют о том, что обломок космического мусора попал в присоединенный к МКС манипулятор и продырявил его.

Несмотря на повреждение, сам манипулятор остался в рабочем состоянии. Однако была угроза для всей станции, так как могло пробить и обшивку.

Отверстие образовалось в балке манипулятора. В этом нет ничего удивительного, говорят специалисты. Ведь на орбите предметы летят со скоростью, которая примерно в десять раз больше, чем у автоматной пули. Нештатная ситуация еще раз подтвердила актуальность очистки околоземного пространства от космического мусора. Такие проекты сейчас разрабатываются в нескольких странах, в том числе и в России.



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