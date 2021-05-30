В Ивано-Франковске в мусорном баке нашли новорожденного – полиция
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“В полицию поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что на улице Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке он обнаружил новорожденного мальчика. […] Прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующим службам. Младенца срочно госпитализировали”, – говорится в сообщении.
Теперь правоохранители ищут того, кто оставил ребенка в мусорном баке.
Полиция трактует произошедшее как оставление новорожденного в опасности.
https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/6017504761623447
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