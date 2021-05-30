 

В Ивано-Франковске в мусорном баке нашли новорожденного – полиция

30.05.2021, 1:56, Новости дня
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“В полицию поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что на улице Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке он обнаружил новорожденного мальчика. […] Прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующим службам. Младенца срочно госпитализировали”, – говорится в сообщении.

Теперь правоохранители ищут того, кто оставил ребенка в мусорном баке.

Полиция трактует произошедшее как оставление новорожденного в опасности.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/6017504761623447

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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