 

Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной

30.05.2021, 1:24, Новости дня
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Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он напомнил, что у РФ и Белоруссии союзнический характер отношений. «Такие контакты носят постоянный характер», – добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой житель республики чувствует себя в РФ как дома.

«Вчера был официальный день переговоров, а сегодня неформальная часть этих переговоров. Они (президенты – прим. ВЗГЛЯД) еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга, и сегодня они совершили морскую прогулку», – добавил он.

  

Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. В субботу переговоры продолжились. На переговорах в субботу президенты РФ и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, российский лидер поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.



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