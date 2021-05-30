 

Байден обвинил власти Техаса в поведении «не по-американски»

30.05.2021, 1:24, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден раскритиковал намерение законодателей Техаса ужесточить контроль при голосовании на выборах.

Байден обвинил их в «нападках на священное право на голосование», добавив, что это «неправильно и не по-американски». По его мнению, в XXI веке нужно добиваться того, чтобы «избирателям было проще проголосовать, а не труднее», передает ТАСС.

В обеих платах законодательного собрания Техаса большинство принадлежит республиканцам. Губернатор Техаса Грэг Эбботт, также из Республиканской партии США, считает незаконным предоставление бюллетеней для голосования по почте тем жителям штата, которые их не запрашивали. Республиканцы хотят расширить полномочия наблюдателей на выборах и запретить работу избирательных участков, где можно проголосовать, не выходя из автомобиля.

В марте Байден подписал указ по упрощению голосования с помощью почты. Проигравший ему на выборах Дональд Трамп неоднократно критиковал голосование по почте и утверждал, что оно было сфальсифицировано.



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