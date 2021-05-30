 

Китайский космический грузовик состыковался с орбитальной станцией

30.05.2021, 1:24, Новости дня
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Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем строящейся орбитальной станции, сообщила канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая.

Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала в 20.55 по местному времени (15.55 мск субботы) с космодрома «Вэньчан». Грузовик доставил на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

В 2017 году китайские грузовик и станция впервые состыковались в космосе. Тогда корабль «Тяньчжоу-1» в автоматическом режиме состыковался с космической лабораторией «Тяньгун-2».



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