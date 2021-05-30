Китайский космический грузовик состыковался с орбитальной станцией

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем строящейся орбитальной станции, сообщила канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая.

Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала в 20.55 по местному времени (15.55 мск субботы) с космодрома «Вэньчан». Грузовик доставил на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

В 2017 году китайские грузовик и станция впервые состыковались в космосе. Тогда корабль «Тяньчжоу-1» в автоматическом режиме состыковался с космической лабораторией «Тяньгун-2».