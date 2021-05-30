 

Фото дня: Путин и Лукашенко отдыхают в Сочи

30.05.2021, 1:16, Разное
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Как минимум два россиянина остаются в СИЗО КГБ в Минске.

Аффилированный с администрацией президента Беларуси телеграм-канал «Пул первого» (его связывают с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт) публикует фото с неформальной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Вчера они общались более пяти часов, детали беседы неизвестны.

Сегодня отдыхают на море. Путин предлагал Лукашенко искупаться. По данным «Пула первого», два политика договорились о втором транше кредита Беларуси от России. Планировалось, что вторая часть кредита составит $500 млн.

Кроме того, телеграм-канал сообщает, что Путин и Лукашенко согласовали открытие новых рейсов белорусского перевозчика «Белавиа» в города России. После того, как страны ЕС в ответ на перехват рейса Ruanair запретили белорусским самолетам заходить в их воздушное пространство, в «Белавиа» заявили, что сократят штат и урежут расходы. Утром перед вторым днем встречи Лукашенко и Путина глава «Белавиа» заявил, что сокращений на 50% не будет.

«Не дождетесь», — сказал он.

По состоянию на вечер 29 мая Кремль не подтверждал информацию со стороны Минска.

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Тем временем в СИЗО КГБ Беларуси остается гражданка РФ Софья Сапега. Жалобу на ее задержание после перехвата самолета Ryanair отклонили в день, когда в Лукашенко прилетел к Путину. Ей грозит до 15 лет колонии по подозрению в трех преступлениях, связанных с протестами лета 2020 года.

Сегодня стало известно, что в СИЗО КГБ сидит еще один житель РФ —Егор Дудников, 20-летний актер озвучания-любитель. Ему грозит до трех лет колонии по делу о нарушении порядка.

Источник: Новая газета



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