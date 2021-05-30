 

Установлено, как быстро поднимается Тибетское нагорье

30.05.2021, 1:06, Новости дня
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О том, растет ли нагорье Тибет и с какой скоростью это происходит, давно спорят представители науки. Надо сказать, что мнения у них разделились настолько, что одни утверждают, якобы Тибет уже десятки миллионов лет остается на одном уровне, а другие, что высота увеличилась на целых два километра за последние 20-30 млн лет.

Напомним, что Тибет не только одно из самых высоких мест земной суши, но и самая большая по площади высокогорная территория.

Ученые из университета в Копенгагене выдвинули по этому поводу свою версию. Опираясь на свои исследования, они утверждают, что Тибетское нагорье действительно быстро растет. Но высота за последние 15-18 миллионов лет изменилась не более, чем на 600 метров.



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