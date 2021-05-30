 

Лесные пожары сейчас случаются гораздо реже, чем три столетия назад

30.05.2021, 1:06, Новости дня
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Как поясняют ученые, лесные пожары в средневековье были намного более частым явлением, чем сейчас. Дело в том, что в доиндустриальную эпоху земледельцы, чтобы получить новые поля и пастбища, просто выжигали лес.

Сегодня такое поведение считается варварством, но не так уж давно оно воспринималось как норма.

По словам ученых, новые технологии земледелия пришли примерно в середине восемнадцатого века. После этого началась индустриальная эпоха, и о намеренном выжигании лесных массивов практически забыли. Впрочем, появилась новая проблема – мощная деревообрабатывающая промышленность, которая требовала вырубки деревьев на больших площадях. Как это повлияло на экологию, всем хорошо известно.



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