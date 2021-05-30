 

Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии

30.05.2021, 0:26, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, сообщил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».

Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.

«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.

По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.

Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, сказал кабмин страны.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.



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