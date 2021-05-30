Определился победитель Лиги чемпионов

Лондонский клуб «Челси» одержал победу над командой «Манчестер Сити» и стал победителем футбольной Лиги чемпионов.

Игра состоялась на стадионе «Драгау» в португальском Порту. Футболисты «Челси» победили со счетом 1:0 – гол забил Кай Хаверц на 42-й минуте. Это вторая победа «Челси» в финале Лиги чемпионов – впервые клуб стал победителем еврокубка в 2012 году, передает РИА «Новости».

Напомним, испанский футбольный клуб «Вильярреал» в финальном матче Лиги Европы в польском Гданьске обыграл английский «Манчестер Юнайтед». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили. Победитель определился в серии пенальти.