 

«Как только сопротивление начнет ослабевать, город разнесут на куски»

30.05.2021, 0:18, Разное
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Посмотрите лекцию Александра Сокурова о 10-летних итогах работы градозащитников в Петербурге.

21 мая в петербургском Интерьерном театре кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров прочел лекцию об итогах 10-летней работы петербургских градозащитников, одним из лидеров движения которых он является. «Новая» публикует видеоверсию выступления.

О чем говорил Александр Сокуров
С cередины нулевых градозащитная тема была мейнстримом в Петербурге, хотя никогда не поддерживалась «правящими партиями». В 2007 году, после митингов и маршей, градозащитники «вышли из окопов» — состоялась неформальная (не на территории Смольного) встреча с губернатором Валентиной Матвиенко, начался диалог, сложный, но постоянный. По мнению режиссера, сейчас важно создать некое юридическое оформление гуманитарной функции градозащитной деятельности, тем более, что сегодня никакой поддержки от власти нет. «Прочие общественные инициативы подвергаются, впрочем, воздействию насилия еще более», — отметил он.

Сокуров обозначил задачи петербургского градозащитного движения — защиту исторической застройки, общественных пространств, проблему формирования Генплана города, проблему намыва на Васильевском острове. По мнению режиссера, «экспансия в сторону залива» совершается безо всякой мысли об оформлении нового архитектурного фасада, обращенного к воде — «никто не думает ни об этике, ни об эстетике».

По мнению Сокурова, у многих современных архитекторов и строителей «нет никакого представления, какой именно город они создают на территории Петербурга, какой отстаивают и формируют». Режиссер говорил о нежелании многих состоятельных и облеченных властью людей «жить в городе-музее», поэтому «как только сопротивление градозащитников начнет ослабевать, город сразу будет разорван на куски, будут снесены сотни зданий, исчезнут многие шедевры».

Подводя итог своего выступления, Александр Сокуров говорил и о старении градозащитного движения и о том, что часть проблем градозащиты являются политическими и отражают в целом тот жесточайший политический кризис, к которому пришла сегодня вся Российская Федерация.

Источник: Новая газета



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