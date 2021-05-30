Создана технология, позволяющая получить в 100 раз больше энергии из рассеянного тепла

В американском штате Колорадо ученые из местного университета создали уникальную технологию получения энергии из рассеянного тепла. По словам специалистов, ее эффективность примерно в сто раз больше, чем у уже существующих.

Для сбора рассеянного тепла используют специальные выпрямляющие антенны или ректенны. Как поясняют ученые, рассеянное тепло предоставляет огромные возможности в производстве энергии. Однако, если этим не заниматься, рассеянное тепло просто растворяется в пространстве без всякой пользы.

В новой технологии использован особый элемент, работа которого основана на туннельном эффекте. В результате удалось на два порядка повысить коэффициент полезного действия.